Presidente da Câmara de Sabrosa em quarentena apesar de testar negativo à Covid-19

O presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Domingos Carvas, foi sinalizado recentemente pelas autoridades de saúde como tendo estado em contacto com um caso positivo de Covid-19. Depois de ter realizado o teste, iniciou um período de quarentena.

“Depois de um contacto confirmado com um caso positivo de Covid-19, fui aconselhado realizar imediatamente o teste, bem como às pessoas que me são mais próximas no meu dia-a-dia familiar, iniciando também imediatamente um período de quarentena. Hoje mesmo recebemos os resultados dos testes que, felizmente, foram todos negativos”, anunciou o autarca.

No entanto, apesar do resultado negativo, Domingos Carvas ficará em quarentena, por precaução. “Apesar deste resultado, mantenho-me em quarentena obrigatória, cumprindo todas as orientações das autoridades de saúde, encontrando-me bem de saúde, sem qualquer sintoma do vírus, e continuo atento e ligado a toda a atividade municipal, em especial à evolução da pandemia”, declarou, em comunicado.

O autarca aproveitou, ainda, para para pedir aos munícipes que, no dia-a-dia, “sejam cautelosos e não facilitem, cumprindo escrupulosamente todas as recomendações das autoridades competentes, para que nos possamos libertar o mais rapidamente possível desta terrível pandemia que nos assola a todos”.

“Não tenham receio de reportar às autoridades de saúde qualquer sintoma anormal que possam vir a sentir, é esse o nosso dever enquanto cidadãos e é esse o apelo que vos deixo”, concluiu o autarca de Sabrosa.