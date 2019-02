Presidente da Câmara de Boticas reuniu com Secretário de Estado das Florestas

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, reuniu esta quarta-feira, dia 13 de fevereiro, com o Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas, a propósito das brigadas florestais da CIM Alto Tâmega e da definição da maquinaria pesada que irá ficar alocada a cada CIM no âmbito da aquisição de equipamento para utilização em operações de prevenção e defesa da floresta contra incêndios que irá ser feira pelo Instituto da Conservação da natureza e Florestas (ICNF).

Neste sentido, ficarão alocados às CIM’s do Alto Tâmega, Ave e Tâmega e Sousa dois Bulldozer D6 (trator de esteiras de porte médio), um Bulldozer D4 (trator de esteiras de pequeno porte), um camião de transporte, um trator de rastos, três tratores pneumáticos e um estilhaçador. Estes equipamentos, após a sua aquisição e disponibilização, serão utilizados de forma concertada pelas brigadas florestais das três CIM’s, de acordo com as zonais consideradas de maior perigosidade e risco de incêndio e tendo como objectivo primordial a limpeza da Rede Primária de Faixas de Gestão de Combustível (corta-fogos, aceiros, arrifes, etc). Paralelamente, cada CIM será também dotada com a aquisição de um trator borracheiro.

Fernando Queiroga lembra que esta medida vem “no seguimento do reforço dos equipamentos à disposição das equipas de sapadores florestais criadas pelas comunidades intermunicipais, sendo que a CIM Alto Tâmega conta com três equipas e um total de 15 sapadores, que exercem funções na área territorial do alto Tâmega, em estreita ligação com as equipas de sapadores de cada Município”. Para o Presidente da Câmara de Boticas, esta “é uma medida positiva, que vem dotar as regiões de meios adequados para fazer face às necessidades na prevenção e defesa da floresta contra incêndios”.