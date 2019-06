Presidente da Câmara de Boticas recebeu Embaixador Britânico

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, recebeu esta sexta-feira, dia 7 de junho, no edifício dos Paços do Concelho, o Embaixador do Reino Unido em Portugal, Christopher James Sainty.

O encontro serviu para o embaixador apresentar os seus melhores cumprimentos ao autarca e, simultaneamente, abordar aquele que está a ser o investimento inglês realizado pela empresa Savannah Resources na prospecção de lítio na Mina de Covas do Barroso, procurando indagar, junto da autarquia, qual a reacção e expectativas da população local face a esta Mina.

Fernando Queiroga, acompanhado nesta reunião pelos vereadores Guilherme Pires e Maria do Céu Fernandes e pela Presidente da Junta de Freguesia de Covas do Barroso, Lúcia Dias Mó, deixou bem expresso que “o Município estará sempre ao lado da população e tudo fará para garantir a salvaguarda dos seus bens e dos seus interesses”, garantindo que “terão que ser devidamente acauteladas diversas questões pertinentes para os habitantes locais, nomeadamente no que respeita à saúde pública e ao ambiente”, com a certeza de que “uma exploração desta grandeza representa um grande impacto em termos ambientais, não só em termos visuais, mas também na qualidade do ar e na contaminação dos cursos de água e dos lençóis freáticos, algo com que o Município de Boticas nunca compactuará, garantindo a salvaguarda da qualidade de vida da nossa população”.

O Embaixador Britânico ouviu os argumentos do Município de Boticas e concordou que a salvaguarda dos interesses das populações deve ser assegurada, garantindo que ele próprio irá acompanhar de perto todo este processo.

Christopher James Sainty foi ainda acompanhado nesta visita por representantes da Savannah Resources Portugal.