Preparar o país para a gestão integrada dos fogos rurais

Na Aula Magna da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), vai ter lugar, no dia 10 de fevereiro, com início às 14h, o workshop “Ciência com impacto – a Gestão Integrada de Fogos Rurais”, que contará com a presença do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor.

O objetivo da iniciativa é abrir caminho a mais e melhores contributos da ciência portuguesa na resposta ao grande desafio do país na gestão integrada dos fogos rurais. Encontrando-se em discussão pública o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais e sendo conhecidas a Agenda de I&I do ForestWISE, a Agenda de Investigação e Inovação Agroalimentar, Florestas e Biodiversidade da FCT, assim como os resultados do Workshop “Incêndios rurais: Melhor gestão baseada em evidência científica”, pretende-se agora responder a dúvidas e esclarecer questões que os investigadores queiram colocar, em particular tendo em conta candidaturas a projetos na área da Prevenção e Combate de Incêndios Florestais em resposta ao aviso aberto pela FCT.

Para além do ministro Manuel Heitor, intervirão a Presidente do Conselho Diretivo da FCT, Helena Almeida, e o Presidente do Conselho Diretivo da AGIF, Tiago Oliveira, bem como especialistas de vários centros de investigação e Universidades do país, e, no encerramento, o Presidente do Conselho de Administração do ForestWISE, José Manuel Mendonça, e o reitor da UTAD, António Fontainhas Fernandes.

A iniciativa é dirigida à comunidade científica, empresarial e institucional, sendo aberta a todos os interessados, contudo sujeita a inscrição prévia em: