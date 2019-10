Prémios Municipais de Mérito Escolar atribuídos aos melhores alunos do concelho de Sabrosa

Os melhores alunos a estudar no concelho de Sabrosa até ao 12.º ano de escolaridade foram novamente distinguidos pela Câmara Municipal de Sabrosa através da atribuição dos Prémios Municipais de Mérito Escolar.

Estas atribuições aconteceram na Gala do Dia do Diploma, organizada pelo Agrupamento de Escolas Miguel Torga – Sabrosa, na passada sexta-feira na Escola EB 2,3/S Miguel Torga de Sabrosa. A cerimónia contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Domingos Manuel Alves Carvas, que aproveitou o momento para enaltecer a satisfação com que estes prémios são atribuídos destacando que “acima de tudo, estes são prémios que destacam a excelência dos alunos, mas também o trabalho, esforço e dedicação de toda a comunidade escolar”.

Os prémios entregues no ano de 2019 destacaram o mérito do melhor aluno de cada um dos cursos disponíveis para o ensino secundário, atribuindo ao melhor aluno de Ciências o Prémio Fernão de Magalhães, ao de letras o prémio Miguel Torga, e um prémio idêntico ao melhor aluno do ensino profissional. A cada um destes alunos foi entregue um voucher no valor de quinhentos euros. Foram ainda premiados, com Vales Oferta, cinquenta e nove alunos, que integram o quadro de mérito escolar, e um total de nove alunos que mais se destacaram no último ano dos primeiro, segundo e terceiro ciclos de escolaridade.

Com esta política, o município visa motivar os jovens no seu desenvolvimento pessoal e social, tornando ao mesmo tempo Sabrosa como um território cada vez mais atrativo para as famílias.