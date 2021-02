Após o enorme sucesso da primeira edição do Prémio, a Câmara Municipal do Peso da Régua e a Tertúlia João de Araújo Correia promovem a segunda edição do “Prémio Nacional de Conto João de Araújo Correia”.

Este prémio tem como objetivo incentivar a produção literária em língua portuguesa e, simultaneamente, homenagear João de Araújo Correia, um dos mais destacados contistas do século XX.

Os interessados em participar deverão consultar o regulamento neste link.