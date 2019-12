Premiados melhores postais de Natal da EB1 de Lordelo

A Caixa agrícola, juntamente com a Junta de freguesia de Lordelo, lançou um desafio à escola EB 1 de Lordelo. O objetivo era selecionarem os dois melhores postais de Natal e premiá-los com cerca de 50 euros.

Numa altura em que se vive a magia do Natal, as crianças desde o 1º ao 4º ano aceitaram o desafio e puseram mãos à obra. No final, foram selecionados dois postais de cada turma. No total, 8 crianças foram premiadas com 50 euros.

A entrega dos prémios foi realizada no passado dia 16, na escola EB1 de Lordelo, onde estiveram presentes representante da Caixa Agrícola, o Presidente da Junta de Freguesia de Lordelo, José Gomes, e o Vereador da Câmara Municipal de Vila Real, José Maria Magalhães. Quem também esteve presente para animar a festa foi o Cristas, a mascote da Caixa agrícola.

Esta iniciativa, no âmbito da Poupança Cristas, foi criada a pensar no futuro das crianças, cujo objetivo é ensinar os mais novos a poupar e a promover a poupança de forma divertida.

No final as 112 crianças envolvidas na iniciativa receberam lembranças oferecidas pela Caixa agrícola.