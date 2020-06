Mondim de Basto: Posto de Turismo reabriu com garantia “Clean & Safe”

O Posto de Turismo de Mondim de Basto reabriu ao público no passado dia 8 de junho – depois de um período de encerramento forçado pela situação de emergência causada pela pandemia COVID-19 – e com a certificação Clean & Safe.

Esta certificação é atribuída pela entidade Turismo de Portugal aos estabelecimentos do setor do Turismo que cumpram as recomendações da Direção Geral da Saúde para evitar a contaminação dos espaços com o novo coronavírus.

Agora aos utilizadores do Posto de Turismo de Mondim de Basto é solicitado o cumprimento das regras de segurança e higiene como a utilização de máscara, a desinfeção das mãos, o cumprimento das medidas de distanciamento social, o respeito pelas condições de acesso definidas para a entrada e saída do edifício, bem como o respeito pelas barreiras que delimitam a área de circulação do público.

Com esta medida o Município de Mondim de Basto pretende transmitir aos turistas e visitantes confiança no destino e nos recursos turísticos do concelho, apelando à responsabilidade de todos para uma eficaz manutenção das condições que evitem a propagação do novo coronavírus.