Posto de Turismo do Alto Tâmega inaugurado em Chaves

O Posto de Turismo do Alto Tâmega foi ontem inaugurado em Chaves, numa cerimónia que contou com a presença dos presidentes das seis câmaras que fazem parte da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega.

A cerimónia de inauguração contou com a presença da Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira, do presidente da CCDR-N, Fernando Freire de Sousa, do presidente do Turismo do Porto e do Norte, Luís Pedro Martins e dos seis presidentes de câmara do Alto Tâmega. O novo Posto de Turismo teve um investimento total de cerca de 400 mil euros e promete ser uma “porta de entrada” e de distribuição do turismo, em toda a região.

Esta aposta faz parte do plano estratégico para o desenvolvimento turístico do Alto Tâmega, realizado pela CIMAT, em consonância com os seis municípios que integram o território (Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar).O principal objetivo deste investimento é atrair mais pessoas para a região, aumentar a taxa de permanência dos que a visitam e servir de complemento aos Postos de Turismo já existentes em cada município, concentrando informação turística sobre todos.

O edifício é, praticamente autossustentável destacando-se na sua construção o vidro e a madeira. No interior do edifício os turistas terão à disposição vários equipamentos multimédia, ecrãs para visualização de imagens, espaço de provas, com zonas de contemplação sobre os principais elementos da região e outras informações relevantes.

Este espaço resultou de um concurso de ideias que a CIMAT lançou e estará aberto durante todo o ano, sete dias por semana.