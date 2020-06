Posto de Turismo de Murça mais “Clean & Safe”

O Posto de Turismo de Murça recebeu o selo “Clean & Safe”, pelo reconhecimento do total cumprimento das normas de segurança e protecção de todos quanto visitam aquele espaço.

A distinção é atribuída pelo Turismo de Portugal e Turismo do Porto e Norte, que classificaram e reconheceram a Loja do Posto de Turismo de Murça como um exemplo na forma como providenciou todas as medidas necessárias na prevenção e redução dos riscos de contaminação do SARS-CoV-2 ou outras infecções.

O selo “Clean & Safe” visa, reconhecer os estabelecimentos turísticos que assumam o compromisso de cumprir as recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS), e com esta classificação, o Município de Murça dá um importante sinal do seu empenho em garantir aos visitantes e turistas todas as condições de higiene e segurança.