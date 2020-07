Posto CTT de Modim de Basto vai reabrir

Na próxima Segunda-feira, dia 27 de julho 2020, pelas 9 Horas, na Rua Alfredo Álvares de Carvalho, o executivo municipal de Mondim de Basto e o Presidente do Conselho de Administração dos CTT, João Bento, vão assinalar a reabertura do Posto de Correios dessa localidade.

Por outro lado, a Comissão Política do PSD Mondim de Basto congratulou-se com esta reabertura, uma vez que com a mesma fica reposto um serviço público no concelho de Mondim de Basto, cujo encerramento o PSD sempre repudiou.

Recorde-se que no dia 18 de julho de 2018, em sessão extraordinária da Assembleia Municipal, o Grupo Municipal do PSD na Assembleia Municipal de Mondim de Basto apresentou uma moção contra o encerramento da Estação dos CTT em Mondim de Basto.