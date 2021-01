PortoCartoon leva Chaplin ao Espaço de Miguel Torga

Oitenta caricaturas sobre o imortal cineasta Charlie Chaplin vão estar em exposição na Espaço Miguel Torga, em S. Martinho de Anta, a partir do dia 16 de janeiro.

A exposição está integrada no PortoCartoon World Festival (do Museu Nacional da Imprensa) e reúne trabalhos de caricaturistas de quarenta países, como Alemanha, Bolívia, Bósnia, Brasil, Canadá, China, Cuba, Egipto, Guatemala, Índia, Irão, Israel,

Montenegro, Portugal, Roménia, Sérvia, e Uzbequistão, entre outros. Trata-se da seleção feita por um júri internacional a partir de centenas de trabalhos a concurso, no Prémio Especial da Caricatura dedicado a Chaplin.

Comediante imortal da história do cinema – que chegou a ser proibido de retornar aos EUA, depois de uma viagem à Europa – Chaplin continua a encantar miúdos e graúdos em todo o mundo. E encantou, de forma particular, o poeta Miguel Torga. Com efeito, em várias páginas do seu Diário, Torga mostra que era fã de Charlot e que viu boa parte dos seus emblemáticos filmes. O poeta faz alusões concretas a Tempos Modernos, Luzes na Cidade e A Quimera do Oiro. Alguns dos registos do Diário de Torga integrarão a exposição.

Esta mostra é também acompanhada de alguns livros sobre Charlot, designadamente com fotografias dele com Einstein, Gandhi e Bernard Shaw, e está inserida numa parceria que irá levar ao concelho de Sabrosa outras exposições.

A exposição é comissariada pelo diretor do MNI, Luiz Humberto Marcos, e estará aberta ao público até 28 de março.