Inserido num conjunto de medidas no âmbito da política de desenvolvimento desportivo do Município de Vila Real foi recentemente intervencionado e requalificado o Polivalente de Basquetebol dos Quinchosos.

A intervenção passou, nomeadamente, pela colocação de tabelas oficiais para a modalidade, instalação de mecanismos de segurança mais eficazes, requalificação, pintura e marcação do campo com as medidas oficiais para a modalidade de basquetebol assim como pelo arranjo e pintura da vedação exterior. Foram também introduzidos alguns mecanismos que vão permitir uma manutenção mais eficaz do polivalente, garantindo-se desta forma uma melhoria generalizada das condições oferecidas aos frequentadores deste espaço.

Brevemente serão lançados os alicerces de novas obras no âmbito do Plano Estratégico Municipal para o Desporto, que visam colmatar algumas lacunas no que à requalificação de estruturas desportivas se refere.

Recorde-se que estas intervenções vêm juntar-se a outras já realizadas ao longo dos últimos anos, com vista a garantir aos utilizadores as melhores condições dos espaços e equipamentos desportivos e de lazer.