Polícia Judiciária deteve uma mulher suspeita de burla informática em Chaves

Foi detida uma mulher fortemente indiciada pela prática do crime de burla informática qualificada em Chaves

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, procedeu à identificação e detenção de uma mulher, pela presumível autoria do crime de burla informática qualificada.

A investigação teve início no mês maio de 2020, após a participação de um lesado que dava conta da utilização abusiva de dados de cartão bancário, com posterior utilização fraudulenta para aquisição de bens, no valor de vários milhares de euros.

A detida, com 26 anos de idade, sem ocupação laboral, vai ser presentes às Autoridades Judiciárias competentes, para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação, tidas por adequadas.