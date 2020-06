Polícia Judiciária deteve suspeito de duplo homicídio em Valpaços

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, procedeu à detenção, no final do dia de hoje, de um homem, de 65 anos, pela presumível autoria de dois crimes de homicídio.

Os factos ocorreram no dia 30 de maio, numa localidade do concelho Valpaços (Avarenta) quando o arguido, munido de uma arma de fogo, terá disparado em direção às vítimas, provocando-lhe a morte imediata.

O detido será presente às Autoridade Judiciárias para interrogatório e aplicação de medidas de coação, nos prazos legais.