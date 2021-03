Polícia Judiciária deteve homem suspeito de homicídio tentado em Tarouca

Foi detido um homem fortemente indiciado pela prática do crime de homicídio tentado em Tarouca

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, procedeu à identificação e detenção de um homem, com 48 anos de idade, pela presumível autoria do crime de homicídio tentado.

Os factos ocorreram no dia 6 de fevereiro de 2021, cerca das 18H00, num terreno agrícola, sito em Tarouca.

Agindo sem razão aparente, o arguido muniu-se de uma arma de fogo e disparou em direção ao corpo da vítima, um homem com 56 anos de idade.

Foi presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas, sendo lhe aplicadas as medidas de obrigatoriedade de afastamento da vítima ficando proibido continuar a residir na mesma freguesia, apresentações bissemanais e acompanhamento psiquiátrico devidamente comprovado.