Boticas: plataforma online de Venda de Fumeiro é um sucesso

Atendendo à situação pandémica que o país atravessa devido à Covid-19 e a imposição de um novo confinamento, que obrigou ao cancelamento do evento de forma presencial, a XXIII Feira Gastronómica do Porco realizou-se este ano, pela primeira vez, exclusivamente com vendas online.

A solução encontrada pela Câmara de Boticas, juntamente com a Mais Boticas – Associação Empresarial Botiquense, para apoiar os produtores de fumeiro artesanal envolvidos na realização do certame, passou pela venda online de fumeiro.

Uma aposta que tem vindo a revelar-se um sucesso e uma excelente alternativa para ajudar os produtores a escoarem os seus produtos, constatando-se que muitos deles já esgotaram o stock destinado para a 23ª edição da feira.

Desde que entrou em funcionamento na passada quinta-feira, dia 14 de janeiro, a plataforma digital www.boticastem.pt tem sido local de paragem obrigatória para centenas de pessoas que optaram por adquirir os produtos tradicionais do Concelho de Boticas de forma prática, rápida e simples.

A maioria das encomendas são para território nacional, incluindo a Madeira e Açores, no entanto, há também a registar um elevado número de pedidos para o estrangeiro, sobretudo para a Suíça, França e Espanha.

De referir ainda que, após visita à página BoticasTem, são muitos aqueles que estão a contactar diretamente os produtores para adquirir os artigos pretendidos.

Durante os dias 15, 16 e 17 de janeiro, data em que estava programada a feira presencial, foram realizadas cerca de 350 encomendas, com um valor médio de 150 euros. Só no dia de ontem (domingo), entre as 15h00 e as 18h00, foram registadas perto de 140 solicitações.

Esta segunda-feira, dia 18, serão expedidos pela transportadora cerca de 800 Kg de produto, sendo que já estão em processo de empacotamento perto de mais uma centena de encomendas.

Além do fumeiro e enchidos têm sido solicitados outros tipo de produtos locais, nomeadamente de panificação (pão centeio, folar, bola de carne de Boticas, Bolo Real Barrosão), assim como mel, licores, doces e compotas e infusões.

Segundo o Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, “as vendas online através da plataforma superaram as nossas expetativas e está a ser um excelente meio de escoamento do fumeiro, o que contribuiu de forma significativa para a sustentabilidade económica do nosso Concelho”.

O autarca referiu que “o principal objetivo passa por ajudar os nossos produtores a terem rendimento do seu trabalho. Sabemos que este ano não terão o mesmo volume de negócios de anos anteriores, mas esta foi a solução encontrada para os ajudar a vender o que produziram”.

“Estamos muito satisfeitos com a recetividade que a plataforma digital teve junto das pessoas, pois isso demonstra que os nossos produtos endógenos são de excelente qualidade e alvo de grande procura. Além da venda de fumeiro, constatamos que os compradores acabam por adquirir também outros produtos do nosso Concelho, facto que me deixa naturalmente satisfeito”, afirmou Fernando Queiroga