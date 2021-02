Plataforma educativa “Alijó Educa+” destinada ao Pré-Escolar e 1º Ciclo

O Município de Alijó, através do PIICIE Alijó Educa+, vai disponibilizar a plataforma educativa “Alijó Educa+”, destinada às crianças do Pré-Escolar e alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico. As credenciais de acesso à plataforma, que está disponível em https://educamais.cm-alijo.pt, serão enviadas por correio.

No dia 10 de março, às 18 horas, os Encarregados de Educação poderão assistir à sessão de apresentação da plataforma. As inscrições podem ser feitas aqui.

A sessão será também transmitida através do You Tube e ficará disponível para todos os Encarregados de Educação, podendo ser visualizada em qualquer momento.

A plataforma educativa disponibiliza recursos pedagógicos digitais de Português, Matemática, Estudo do Meio e Inglês. Possibilita a partilha de comunicações, experiências, trabalhos, iniciativas e projetos.

Inclui ainda Atividades de Educação para a Cidadania, através da criação de conteúdos e atividades nas áreas de Educação para a Saúde, Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Disponibiliza um Currículo de Base Local, com conteúdos e atividades com base no património material e imaterial do Concelho de Alijó.

Inclui ainda a componente “Ensinar e Aprender Português”, centrado no processo de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita do 1º CEB, que envolvem atividades e exercícios sobre regras de correspondência grafema-fonema/fonema-grafema, compreensão oral, compreensão da leitura, fluência da leitura, gramática, ortografia, projetos de escrita e educação literária.

Esta plataforma é lançada no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) Alijó Educa+, que é financiado pelo Norte 2020.