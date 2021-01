Plataforma de venda de fumeiro de Boticas regista elevado número de encomendas

Desde a sua ativação, no passado dia 14 de janeiro, que a plataforma de vendas online BoticasTem (www.boticastem.pt) continua a registar um elevado número de encomendas de fumeiro, enchidos e outros tipos de produtos do Concelho de Boticas.

Criada com o intuito de ajudar os produtores de fumeiro envolvidos na realização da Feira Gastronómica do Porco, que este ano não se concretizou de forma presencial devido ao surto pandémico de Covid-19, a página BoticasTem tem-se revelado um importante mecanismo de escoamento de fumeiro.

Estão a ser registadas por dia, em média, cerca de 35 encomendas que incluem, além dos produtos associados ao porco, também artigos de panificação como Bola e Folar de Carne e Pão Centeio, correspondendo a perto de 800 encomendas desde que a plataforma se encontra online.

A maioria das encomendas são enviados para todo o país, inclusive ilhas, mas também há a registar um grande volume de negócios para o estrangeiro, nomeadamente para Espanha, França, Suíça e Bélgica.

Para fazer face ao constante número de solicitações, uma vez que alguns produtores já esgotaram o stock inicial de produto, e de forma a corresponder aos pedidos feitos através da plataforma, muitos produtores já estão a produzir enchidos pela segunda vez.

O funcionamento da plataforma, a qualidade e acondicionamento dos produtos, bem como o prazo de entrega têm sido alguns dos fatores de satisfação apontados pelos clientes que optam por comprar o que de melhor há e se faz neste território, distinguido como Património Agrícola Mundial, de forma simples e em segurança.

Para o Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, “o sucesso das vendas online são a garantia de que os produtos do nosso Concelho são de excelente qualidade, sendo motivo de elevadíssima procura”.

“A finalidade da criação desta plataforma digital foi apoiar os nossos produtores e ajudá-los a venderem os seus produtos, tendo assim alguma rentabilidade do seu trabalho. As vendas online foram uma novidade para muitos produtores, mas acredito que foi uma aposta ganha e benéfica para todos”, afirmou o autarca.

Segundo o Presidente da Mais Boticas, Paulo Aleixo, “a plataforma BoticasTem está a funcionar, até rutura de stock, exclusivamente para venda de produtos relacionados com a Feira do Porco. Após esse período ficará disponível para os associados da Mais Boticas, em todos os setores de atividade do Concelho”, destacando que “em 2022 estamos disponíveis para voltar a promover a Feira do Porco online, se assim se justificar”.