Plataforma CTT – Comércio Local já está disponível em Vila Real

O Município de Vila Real, ciente dos constrangimentos atuais provocados pela pandemia COVID-19, estabeleceu uma parceria com os CTT e contratualizou a sua adesão ao serviço CTT – Comércio Local, um serviço digital de alcance global que facilita a presença online dos comerciantes locais e dos demais empresários da região.

O serviço CTT Comércio Local é uma oferta inovadora que permite que os produtores locais e pequenos comerciantes passem a ter uma plataforma eletrónica na qual podem vender os seus produtos, gerando negócio de comércio eletrónico.

Desta forma, permite que os comerciantes locais possam expor os seus produtos online, e que os munícipes tenham acesso fácil e rápido aos produtos que pretendem adquirir sem terem que sair de suas casas, visto que as encomendas poderão ser entregues ao domicílio em todo o país.

O consumidor poderá, através do telemóvel e tendo em conta a sua localização, ver que comerciantes e produtores da região estão presentes na aplicação, entrar em cada uma das lojas, efetuar as compras e pagar através de MB Way, cartão de crédito ou cartão de débito.

O Regia Douro Park, prosseguindo a sua missão de ajudar os empresários e empreendedores a dar resposta aos novos desafios que lhes são colocados diariamente, apoiará a implementação deste projeto, podendo, em caso de dúvidas, ser contactados através do número 259 308 200.