Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Vila Real apresentado a 17 de junho

“Vila Real do futuro” vai ser apresentada no próximo dia 17 de Junho de 2019, pelas 10H30, no edifício do ex-Governo Civil de Vila Real.

O Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Vila Real [PEDUVR] tem como principais objetivos recuperar O papel competitivo do Centro Histórico da cidade de Vila Real, enquanto principal centro urbano, promovendo o seu repovoamento e a recuperação do seu parque edificado, em especial o habitacional.

Este projecto visa despertar uma nova centralidade com a introdução de novos equipamentos públicos e privados, que possam funcionar como âncoras de atração de população. Um dos pilares centrais de toda a implementação do projeto é gerar novos padrões de qualidade de vida, que assentem na modernidade e na sustentabilidade. Com esta intervenção, será uma oportunidade de todos poderem alterar alguns hábitos, mais próximos dos novos conceitos de sociedade que se pretendem mais amigas do ambiente.

Os objetivos passam também pelo reforço de zonas qualificadas de estadia e de socialização; aumentar O hábito pedonal como principal modo de deslocação, reforçando a atratividade comercial nas zonas de intervenção, proporcionando novas condições à instalação de comércio e serviços. Um dos eixos passa também pelo reforço e incentivo à utilização dos TPU [Transportes Públicos Urbanos) para as deslocações de e para o exterior da zona intervencionada; diminuir as necessidades de estacionamento em espaço público; diminuir as emissões de GEE [Gases com Efeito de Estufa); diminuir os consumos energéticos; diminuir o ruido ao longo das artérias e arruamentos.

O objectivo central é melhorar a qualidade de vida dos utentes, moradores e trabalhadores das zonas que irão ser intervencionadas.