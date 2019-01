A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Local de Investigação Criminal de Vila Real, procedeu à identificação e detenção de um homem pela presumível autoria do crime de homicídio tentado.

Os factos ocorreram no dia 13 de janeiro de 2019, pelas 14H40, no exterior de um estabelecimento comercial, em Chaves, quando o arguido, munido de objeto ou instrumento portátil de lâmina, terá agredido violentamente a vítima, um homem de 28 anos de idade. Motivos passionais poderão estar na origem do ocorrido.

O detido, com 51 anos, sem ocupação laboral, vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.