PJ de Vila Real participou em operação de combate ao tráfico transcontinental de estupefacientes

A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, em investigação titulada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e com o apoio da Diretoria do Norte, da Diretoria do Sul e do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, desenvolveu nos últimos dias, uma complexa operação policial na sequência da qual foi possível desmantelar uma organização criminosa dedicada à introdução de grandes quantidades de cocaína no continente europeu.

No decurso das diligências de investigação realizadas foi possível identificar um contentor que chegara recentemente a território nacional proveniente da América Latina com antracite mineral em pó como carga lícita declarada, sendo que na estrutura desse mesmo contentor vinham dissimulados cerca de 100 kg de cocaína com elevado grau de pureza.

Após a deteção e apreensão do estupefaciente e a realização de diversas buscas domiciliárias e não domiciliárias, procedeu-se também à detenção de sete homens com idades compreendidas entre os 36 e os 69 anos, quatro dos quais de nacionalidade portuguesa e os restantes nacionais de um país da América Latina.

Esta operação contou ainda com o apoio da Autoridades Tributária e Aduaneira e da Guarda Nacional Republicana.

Os detidos, todos eles já com antecedentes por tráfico de estupefacientes, irão ser presentes à autoridade judiciária competente para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

A investigação prossegue em cooperação com as autoridades de outros países.