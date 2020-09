No passado dia 5 de setembro, a Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real localizou o corpo do presumível autor do homicídio ocorrido no passado dia 14 de agosto na freguesia de Lalim, em Lamego.

Segundo a PJ, o cadáver foi localizado numa zona florestal da freguesia de Lalim e os indício recolhidos apontam para a hipótese do indivíduo se ter suicidado pouco tempo após o crime.

De referir, ainda, que o corpo vai ser sujeito a autópsia médico-legal.