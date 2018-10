O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, foi recebido ontem na Câmara Municipal de Vila Real, pelo presidente da autarquia, Rui Santos, e dirigente do SC Vila Real, Francisco Carvalho, antes do encontro da Taça de Portugal.

Pinto da Costa defendeu que os encontros da Taça de Portugal, nesta fase, devem ser jogados nos campos dos clubes de divisão inferior, daí que tenha apoiado a realização do encontro no Monte da Forca. “Não fazia sentido jogar noutro recinto. Não sendo a primeira vez que jogamos em Vila Real, é sempre com muito carinho que o fazemos”, disse.