Pilotos vila-realenses homenageados em gala dedicada ao desporto automóvel

A Epic Events promoveu, no passado sábado, no Restaurante Quinta do Paço, a 4ª Gala do Desporto Automóvel, um evento que contou com a presença de mais de duas centenas de pessoas e que teve como objetivo homenagear os pilotos e equipas de Vila Real que participaram em provas federadas ao longo da última época.

Neste evento marcaram presença entidades como a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (representada por José Lopes, comissário desportivo), a Associação dos Pilotos Portugueses de Automóveis de Montanha (APPAM), a Associação Promotora do Circuito de Vila Real (representada pelo presidente José Silva) e a autarquia de Vila Real, representado pelo presidente, Rui Santos, e vereador, Nuno Augusto.

Telmo Augusto, responsável pela organização, mostrou-se satisfeito pela forte adesão dos pilotos locais, numa gala que pretende homenagear os responsáveis por elevar a cidade de Vila Real à “capital do automobilismo nacional”.

Fotógrafo do Ano: João Necho

Piloto Revelação: Paulo Teixeira

Equipa do Ano: Martins Speed

Piloto do Ano: Pedro Alves