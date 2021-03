PIICIE de Sta. Marta de Penaguião promoveu webinar “Pais em Tempos de Pandemia – Que Desafios?”

Realizou-se ontem o primeiro Webinar “Pais em Tempos de Pandemia – Que Desafios?”, promovido pela Equipa do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar – PIICIE do Município de Santa Marta de Penaguião.

Uma conversa informal com três mães, que se encontram em situações diferentes durante este tempo de confinamento, e que partilharam a sua experiência de vida.

Esteve também presente uma Técnica de Acompanhamento Social, que explicou um pouco a questão dos apoios e das medidas excecionais existentes nesta situação de confinamento devido à COVID-19, bem como as condições necessárias para o requerimento desses mesmos apoios.

Foi uma partilha na primeira pessoa, com temas comuns a todos os pais, e que dariam para várias horas de discussão. No entanto, salientam-se alguns pontos cruciais, nomeadamente a importância da socialização das crianças, que está posta em causa com esta situação, e que pode, de certa forma, influenciar negativamente a estabilidade emocional.

Falou-se também da importância da retaguarda familiar, que permite a muitos pais manterem as suas atividades profissionais, sabendo que os filhos não ficam prejudicados e aliviando um pouco o sentimento de culpa, porque estão com pessoas que lhes dão segurança e afeto.

Apesar de toda a situação que se está a viver, é importante constatar que os pais mantêm o pensamento positivo e conseguem, na maioria das vezes, valorizar muito mais os aspetos positivos deste confinamento, como o tempo que passam com os filhos, e diluir os aspetos negativos, como o cansaço, o stress e todo o turbilhão emocional que estão a sentir.