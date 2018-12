A direção Nacional do Partido Ecologista “Os Verdes” reuniu com a Câmaras de Vila Real, na passada sexta-feira, com objetivo de sensibilizar para que a Linha do Corgo seja reativada.

Na semana anterior, o PEV tinha-se comprometido em levar a problemática ao parlamento, o que foi feito através deputado transmontano, José Luís Ferreira, que apresentou a questão da reativação da linha ao ministro do Planeamento e das Infraestruturas, em Plenário da Assembleia da República.

Após essa promessa cumprida, o PEV passou para a seguinte e reuniu com os representantes do município.

“O que nos motivou a ter esta reunião foi, não só, sensibilizar a autarquia para isso, mas também o facto de a autarquia ter dado um parecer favorável à construção do hotel, que é considerado pelos verdes como o fim da linha”, explicou Manuela Cunha, representante do partido “Os Verdes”.

CR

