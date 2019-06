Petição a favor da reabertura da Linha do Douro

A Liga dos Amigos do Douro Património Mundial e a Fundação Museu do Douro, vão submeter uma Petição Pública à Assembleia da República, a favor da completa requalificação e reabertura da Linha do Douro. Ambos os subscritores assumem esta tomada de posição devido “à relevância da Linha do Douro no quadro dos atributos que levaram à classificação do Alto Douro Vinhateiro como Património Mundial pela UNESCO e a importância que este projeto tem para o desenvolvimento endógeno do Alto Douro Vinhateiro”.



A apresentação pública do documento será feita no dia 15 de junho, pelas 16h, no Peso da Régua.

A Petição Pública pede aos deputados da Assembleia da República para “ponderarem e promoverem que seja devidamente contemplado na versão final do Programa Nacional de Investimentos (PNI) 2030, ou em outro instrumento público adequado, o investimento na reabertura, requalificação e modernização de toda a Linha do Douro, até Barca d’ Alva. Que o seja com carácter de primeira prioridade e com proporcionada dotação financeira. E que o seja em articulação com o Governo de Espanha e a autonomia de Castela e Leão, de modo a que seja também assegurado o investimento na ligação entre Barca d’ Alva e La Fuente de San Esteban, na província de Salamanca.”



Ao longo dos anos, têm sido vários os estudos de revitalização da Linha do Douro, assim como várias diretivas europeias que apontam para as vantagens de um sistema ferroviário moderno.



Assim, a Liga dos Amigos do Douro Património Mundial e a Fundação Museu do Douro consideram que existem argumentos suficientes para que este assunto volte à discussão na Assembleia da República e para que a reabilitação e reabertura da Linha do Douro possa ser incluída nos objetivos estratégicos do Programa Nacional de Investimentos 2030.