Peso de Régua vai atribuir de 44 bolsas de estudo a aluno do ensino superior

A Câmara Municipal do Peso da Régua aprovou hoje em reunião ordinária a lista final para atribuição de 44 bolsas de estudo a alunos do ensino superior, no valor global de 33 mil euros. Esta medida tem um caráter excecional, justificado pelas dificuldades impostas pela Covid-19.

A Educação continua a ser uma das grandes prioridades deste Executivo Municipal que, num ano atípico, não podia deixar de reforçar a ação social escolar, passando de 15 para 44 as bolsas de estudo a atribuir.

Este é um investimento feito no futuro, na criação de condições que favoreçam a fixação dos jovens no concelho. A atribuição de bolsas de estudo é uma medida social importante, que apoia diretamente os jovens que acedem a uma formação académica superior, com parcos recursos financeiros.