Peso da Régua: Unidade de Cuidados Integrados sem casos de COVID-19 depois de surto

A Unidade de Cuidados Continuados Integrados da Santa Casa da Misericórdia do Peso da Régua (UCCI), nesta data, não regista qualquer caso positivo de contágio pelo COVID-19, o que é motivo de alegria para todos os que deram o melhor de si a esta luta, no sentido de proteger os utentes da Unidade e acautelar a saúde de todos. De referir que nesta unidade, em abril, foram diagnosticados cerca de 30 casos com o novo Coronavírus.

A resposta à identificação dos primeiros casos de contágio na UCCI foi imediata e coordenada pela Câmara Municipal e pela Santa Casa da Misericórdia do Peso da Régua, em articulação direta com as Autoridades de Saúde. Este trabalho conjunto tornou possível o controlo do contágio e salvaguardar a saúde e o bem-estar das pessoas entregues aos cuidados da UCCI.

“No fim da etapa de uma batalha que continua a exigir diariamente muito de cada um de nós, é da mais elementar justiça destacar o empenho e a dedicação das entidades envolvidas, mas também agradecer aos funcionários que integram a Unidade de Cuidados Continuados Integrados o trabalho e a forma altruísta como cuidaram de todos. Este agradecimento é extensivo às famílias dos utentes pela confiança depositada na Câmara Municipal e na Santa Casa da Misericórdia. Uma palavra de particular reconhecimento à Direção Clínica da UCCI pelo acompanhamento prestado”, escreveu a autarquia, em comunicado.