Peso da Régua: testes à Covid-19 nas instituições de solidariedade social deram negativo

Os testes à Covid-19 efetuados, por amostragem, nas Instituições de Solidariedade Social, com valências de creche e lares de terceira idade, do concelho do Peso da Régua deram negativo.

Esta iniciativa da Câmara Municipal do Peso da Régua teve como objetivo avaliar o estado de saúde do concelho, sobretudo, da população mais vulnerável, por forma a poder agir em conformidade e acautelar a saúde de todos.

“Apesar deste ser um indicador bastante positivo, não significa que a estratégia possa mudar, porque o vírus continua entre nós, devendo a responsabilidade de cada um, ser reassumida todos os dias, sob o compromisso de continuarmos a zelar pela saúde de todos”, declarou o município, salientado que ” não é tempo para baixarmos os braços, mas sim para permanecermos atentos a um inimigo invisível”.

A Câmara Municipal do Peso da Régua concluiu dizendo que continuará a acompanhar a evolução da pandemia no concelho e no país, cumprindo com a obrigação de cuidar, em primeiro lugar, das pessoas e da sua saúde, o bem maior que temos a preservar.