Peso da Régua suspende feira semanal e condiciona mercado municipal devido à Covid-19

Em virtude de nos últimos dias, no concelho do Peso da Régua, o número de casos ter aumentado, a Câmara Municipal decidiu, suspender, por tempo indeterminado, a realização da feira semanal.

O Mercado Municipal manter-se-á em funcionamento com os vendedores diários, assegurando apenas a venda de bens alimentares. As lojas interiores do Mercado Municipal manter-se-ão abertas ao público.

A Câmara Municipal apela à compreensão das pessoas afetadas por esta medida, na certeza de que esta decisão será fundamental para acautelar a saúde de todos.

Além disso, volta a apelar à população para que cumpra com as orientações das autoridades de saúde. O controle da pandemia continua a depender da responsabilidade de cada um de nós e dos nossos comportamentos diários. O distanciamento social, o uso de máscara, a higienização regular das mãos e a etiqueta respiratória são gestos que podem salvar vidas.