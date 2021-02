Peso da Régua: subida do nível da água do rio Douro provoca inundações no cais

O nível de alerta de cheias no rio Douro subiu devido às condições climatéricas verificadas nas últimas horas. As águas do rio inundaram, para já, o Cais da Régua, o Cais da Junqueira e a ecopista ribeirinha, em Peso da Régua.

A Câmara Municipal está a acompanhar, em permanência, a evolução da situação, tendo acionado os meios de proteção e socorro à população, afetada pela subida do nível das águas do rio Douro. “A evolução do nível de alerta dependerá das condições climatéricas que se verificarão nas próximas horas”, informou a autarquia.

Os serviços de Proteção Civil Municipal apelam para que sejam cumpridas as orientações das autoridades no local.

Esta informação será atualizada sempre que se justificar.