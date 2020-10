Secretária de Estado do Turismo garante apoio à recuperação das Caldas do Moledo

Rita Marques, Secretária de Estado do Turismo, deixou a garantia de apoio do Governo à recuperação da Estância Termal das Caldas do Moledo. Numa visita acompanhada por José Manuel Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua e por Luís Pedro Martins, Presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal, a Governante deixou claro que não haverá retoma económica sem turismo. Esta é uma visão partilhada pelo Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua, que não tem dúvidas quanto à importância deste equipamento na retoma económica não apenas local/regional, mas também nacional. O Autarca garantiu ter sido alcançado o ponto de equilíbrio entre as partes intervenientes no processo de recuperação da Estância Termal. A candidatura ao PROVERE avança e tem um valor associado na ordem de 1,5 milhões de euros.

Luís Pedro Martins, Presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal, referiu-se a esta intervenção como um projeto ambicioso, sublinhando a importância de devolver este património à comunidade.

O Presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal abriu a janela da oportunidade ao investimento privado, prevendo a concessão de espaços que integram o complexo termal à atividade hoteleira.

Prevê-se que nos próximos dias seja assinado um acordo entre a Turismo do Porto e Norte de Portugal e a Câmara Municipal do Peso da Régua, que viabilizará, nos próximos meses, o avanço da obra no edifício que alberga a piscina. José Manuel Gonçalves corrobora que em 2021 haverá obra feita.

A reabilitação da Estância Termal das Caldas do Moledo avança no âmbito da parceria existente entre a Turismo do Porto e Norte de Portugal e a Câmara Municipal do Peso da Régua, com o apoio declarado hoje pelo Governo Central.

O Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua aproveitou a visita da Secretária de Estado do Turismo para dar a conhecer projetos como a ciclovia entre Caldas do Moledo e Covelinhas, o Cais Turístico-Fluvial, vital para o incremento do turismo em Peso da Régua e no Douro, bem como empreendimentos diferenciadores, de que são exemplos a Quinta da Vacaria e o Blend in Douro Resort.

O turismo é um dos pilares do desenvolvimento de Peso da Régua. O entendimento consolidado na visita da Secretária de Estado do Turismo permite antever um futuro onde Peso da Régua terá o lugar reposicionado, com maior destaque a nível intermunicipal e nacional.