Peso da Régua: reforçado “Passeio + Seguro”

Na sequência das medidas complementares aprovadas pelo Município do Peso da Régua, está em curso o reforço da sinalética do PASSEIO + SEGURO, com a remarcação dos passeios para que sejam mais seguros.

Esta é uma iniciativa que deixa orientações específicas relativamente a formas seguras de circulação para os peões, bem como aos comportamentos que deverão ser adotados no acesso a espaços comerciais e serviços.

Desta forma, voltamos a alertar as pessoas para a importância de comportamentos sociais que podem fazer a diferença na vida de todos nós.

Faça este caminho connosco. Siga as setas! Siga em segurança, protegendo a sua saúde e a dos outros.