Peso da Régua: reabilitação do Hospital D. Luiz I vai avançar

O concurso público para a reabilitação e regeneração do Hospital D. Luiz I já foi publicado em Diário da República.

Este é um marco no trabalho que tem vindo a ser encetado pela Câmara Municipal no sentido de restabelecer o funcionamento do Hospital D. Luiz I.

Esta intervenção irá permitir a instalação de um Serviço de Atendimento Complementar Urgente, em funcionamento 24 horas por dia, meios complementares de diagnóstico e terapêutica, nomeadamente raio X e análises clínicas, duas Unidades de Saúde Familiar, uma Unidade de Cuidados na Comunidade e uma Unidade de Cuidados Continuados Integrados de tipologia convalescença. No total, o Hospital D. Luiz I irá dispor de 30 camas.

A Câmara Municipal do Peso da Régua sublinha a importância da reabilitação do Hospital D. Luiz I para toda a região, mas, fundamentalmente, dos cuidados de saúde que o mesmo irá prestar.

A reabilitação do Hospital D. Luiz I corresponderá a um investimento global de cerca de 3,5 milhões de euros.