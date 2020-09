Peso da Régua: reabilitação do Bairro Junta Autónoma de Estradas

A Câmara Municipal do Peso da Régua vai avançar com a reabilitação do Bairro Junta Autónoma de Estradas, por forma a aumentar a eficiência energética no setor da habitação social e a racionalizar os consumos.

A intervenção programada assenta, essencialmente, no tratamento da envolvente do edifício com o objetivo de melhorar o desempenho energético, nomeadamente um sistema de painéis solares térmicos para produção de água quente para uso sanitário, a aplicação de um sistema de cobertura com subtelha e isolamento térmico, a substituição de estores e respetivas caixas incrementando o isolamento térmico e possibilidade de controle da exposição solar direta no interior da habitação, a substituição de vãos por esquadrias e vidros com melhor desempenho térmico e controle solar e o encaminhamento das águas pluviais provenientes das coberturas e dos terraços.

Pretende-se diminuir os consumos de energia na habitação social e consequentemente a diminuição da pegada ecológica, aumentando o conforto dos residentes e contribuir para o bem-estar e saúde dos mesmos, sensibilizando-os para a importância dos seus contributos/ações para a diminuição da fatura energética das suas habitações.