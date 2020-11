Peso da Régua: reabilitação do Bairro Junta Autónoma de Estradas

José Manuel Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua, assinou esta manhã a adjudicação da obra de reabilitação do Bairro Junta Autónoma de Estradas, com vista ao aumento da eficiência energética.

Além da intervenção no Bairro Junta Autónoma de Estradas estão previstas reabilitações similares nos restantes bairros da Câmara Municipal – Bairro da Av. ª Diocese de Vila Real e Bairro da Azenha.

O investimento da reabilitação deste primeiro Bairro equivale a cerca de 400 mil euros. A intervenção assentará no tratamento da envolvente do edifício com o objetivo de melhorar o desempenho energético. A conclusão da obra traduzir-se-á na diminuição dos consumos de energia e no aumento do conforto dos residentes. O prazo de execução serão 12 meses.