Peso da Régua quer equipa de acompanhamento de cidadãos em confinamento

Na sequência da reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil do Peso da Régua, realizada ontem, e de acordo com o estipulado no n.º 9 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 92-A/2020, de 2 de novembro, a Câmara Municipal solicitou à Administração Regional de Saúde do Norte e ao Departamento de Saúde Pública autorização para constituir equipa de acompanhamento, formada no âmbito da Comissão Municipal de Proteção Civil, para o concelho do Peso da Régua.

A criação desta equipa tem como objetivo, para além do acompanhamento dos cidadãos em situação de confinamento obrigatório, permitir, através de partilha e articulação de informação entre as instituições que a constituem, uma maior rapidez na identificação de situações que possam surgir, de forma a que, mais rapidamente se consiga isolar os casos positivos e identificar os potenciais contactos, tentando, desse modo, conter a rápida proliferação da cadeia de contágio, conforme se tem verificado ultimamente.

“Este é mais um passo em frente para acautelar a saúde das nossas gentes. A monitorização da evolução da pandemia no nosso concelho continua a ser feita em permanência e em articulação direta com as autoridades de saúde. A constituição de uma equipa de acompanhamento dará maior amplitude ao trabalho feito até aqui. Na resposta à pandemia, o mais importante é o cuidado que temos connosco e com os outros. É este esforço que nos deve manter unidos em torno do bem maior, que é a saúde”, realçou a autarquia.