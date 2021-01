Peso da Régua: piscinas municipais encerradas durante o mês de janeiro

Em virtude de nos últimos dias, no concelho do Peso da Régua, o número de casos ter aumentado, a Câmara Municipal do Peso da Régua decidiu, como medida preventiva, encerrar as Piscinas Municipais, durante o mês de janeiro.

A Câmara Municipal apela à compreensão das pessoas que serão afetadas por esta decisão, sublinhando que a saúde e, mais especificamente o controlo da pandemia no concelho do Peso da Régua, continua a ser prioridade absoluta. Esta é uma luta diária, que deve continuar a contar com o empenho de cada um de nós, no cumprimento escrupuloso das regras de proteção individual.