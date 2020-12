Peso da Régua: Orçamento Participativo reforça habitação social em Sedielos

O reforço da habitação social na freguesia de Sedielos e, por conseguinte, no concelho do Peso da Régua foi um dos projetos vencedores do Orçamento Participativo. Esta manhã, José Manuel Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua, acompanhado por Fernando Coutinho, Presidente da Junta de Freguesia de Sedielos, visitou a obra, dando-a como concluída.

A execução deste projeto social permitiu criar três habitações, duas de tipologia T2 e uma de tipologia T1. As habitações destinam-se a pessoas que vivem com dificuldades económicas, com necessidade de apoio para alojamento. O T1 já foi atribuído, sendo, desta forma, garantida qualidade de vida a quem precisa.

Este projeto social foi executado pela Câmara Municipal do Peso da Régua, em parceria com a Junta de Freguesia de Sedielos que, desta forma, “pretende ampliar os objetivos sociais cumpridos até aqui, garantir coesão social aos reguenses e continuar a fazer a diferença na vida de todos os que precisam de ajuda”.