Peso da Régua oferece livros a crianças do 1º Ciclo e do Pré-Escolar

Este Natal será diferente e no meio das mudanças impostas pela Covid-19, a Câmara Municipal do Peso da Régua fez questão de, através do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar, levar um pouco da magia de Natal às crianças.

As habituais sessões de cinema e o abraço amigo do Pai Natal ficam prometidos. Entretanto e porque o Natal acontece, sobretudo, nos nossos corações, a alegria foi reforçada com a oferta de um livro e de um pai natal de chocolate.

As ofertas destinaram-se aos alunos do ensino pré-escolar e 1º ciclo do Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia, bem como aos alunos do ensino pré-escolar das Instituições de Solidariedade Social – Associação «O Baguinho», Centro Social e Paroquial D. Manuel Vieira de Matos, Patronato Pe. Alberto Teixeira de Carvalho e Santa Casa da Misericórdia do Peso da Régua.