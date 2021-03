Peso da Régua: novo hotel de cinco estrelas com investimento de 10 milhões de euros

A construção do Hotel Quinta da Vacaria 5*, em Peso da Régua, arrancou hoje. Esta unidade hoteleira completará o empreendimento turístico que integra uma adega com particularidades, que a distinguirão na região e no país, cuja obra se encontra em estado avançado. O Hotel com 5 estrelas e a Adega representam um investimento global de 10 milhões de euros. O projeto permitirá criar 100 postos de trabalho. O Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua, José Manuel Gonçalves, marcou presença na cerimónia de lançamento da primeira pedra do Hotel Quinta da Vacaria, um projeto que será de extrema relevância para a região do Douro. Ao seu lado estiveram Manuel Marino e Rui Quelhas, em representação da Quinta da Vacaria e Luis Pedro Martins, Presidente da Entidade do Turismo do Porto e Norte de Portugal.

Os promotores da obra agradeceram o contributo importante dado pela Câmara Municipal do Peso da Régua para a viabilização deste projeto, que engrandecerá o concelho e a região. O Hotel Quinta da Vacaria resultará da reconstrução e requalificação de um edifício secular, que manterá a traça original em harmonia com apontamentos de contemporaneidade. De destacar a relação privilegiada com o rio Douro, uma vez que o Hotel Quinta da Vacaria será voltado para o rio. O empreendimento turístico Hotel Quinta da Vacaria 5* reforçará a atratividade do território em que se insere, numa associação direta com a ideia de qualidade e progresso, em consonância com o elevado potencial para o Douro se afirmar como o quarto destino turístico de preferência em Portugal.