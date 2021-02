Nas últimas horas, o nível do caudal do rio Douro estabilizou, não se prevendo o agravamento desta situação nas próximas horas.

A Câmara Municipal do Peso da Régua acompanha, em permanência, a evolução do nível do caudal do rio, mantendo no terreno os meios de proteção e socorro à população.

Os serviços de Proteção Civil Municipal apelam para que sejam cumpridas as orientações das autoridades no local.