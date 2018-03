Peso da Régua marcou presença na BTL

Considerada como “a grande festa do Turismo de Portugal”, o Concelho fez-se representar neste evento, integrado na Comunidade Intermunicipal do Douro, partilhando deste modo uma área comum de 200 m², onde estiveram igualmente representados os 19 municípios que a compõem, promovendo o Douro não só como identidade territorial, mas também como uma extensão dos diferentes atributos potenciados pelas cidades que fazem parte da Região Demarcada mais antiga do mundo.

Peso da Régua apresentou-se ao público como um atrativo turístico de excelência, situado em pleno coração do Alto Douro Vinhateiro, onde o vinho, a vinha, a gastronomia, a paisagem e arte de bem acolher, fazem as delícias de quem procura a cidade. A par disso, o Concelho afirmou-se na Bolsa de Turismo de Lisboa como um autêntico destino de eventos no Douro, promovendo a sua agenda para o ano de 2018, que contempla um vasto leque de iniciativas e eventos desportivos, culturais, sociais e lúdicos, com o território e sua oferta como mote, projetando desse modo uma imagem construída através da sua tradição e oferta para os milhares de turistas que, ora de automóvel, comboio, autocaravana, bicicleta ou navio fluvial, procuram cada vez mais a cidade.

Para além disso, integrada numa iniciativa de animação do Município, teve ainda lugar no stand da Comunidade Intermunicipal do Douro e no espaço destinado ao Turismo Porto e Norte de Portugal, uma prova de vinhos promovida pelo Porto Réccua Vinhos, elevando não apenas a presença de Peso da Régua nesta feira, como também evidenciando o que de melhor se faz no setor vitivinícola na cidade e na região. A edição de 2018 da BTL ocorreu na FIL, localizada no Parque das Nações, em Lisboa, e contou com cerca de 77.000 visitantes, assumindo-se como a maior montra dos diferentes players deste setor, com representantes de turismo internacionais e regionais, agências de viagens e operadores turísticos, hotelaria, transportes, entre outros.

