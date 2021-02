Peso da Régua: lançado concurso público para reabilitação do Bairro da Azenha

O concurso público para reabilitação do Bairro da Azenha, com vista ao aumento da eficiência energética, já foi publicado em Diário da República. O valor base do procedimento é 850.129,96€. O prazo para apresentação das propostas termina a 3 de março. A intervenção justifica-se pela necessidade de melhoria das condições de habitabilidade e conforto do Bairro da Azenha. A

reabilitação do Bairro da Azenha surge na sequência das intervenções no Bairro Junta Autónoma de Estradas e no Bairro Av.ª Diocese de Vila Real, cujas obras já foram adjudicadas. As intervenções nos três Bairros assentam no tratamento das envolventes dos edifícios com o objetivo de melhorar o desempenho energético.

A conclusão destas obras traduzir-se-ão na diminuição dos consumos de energia e no aumento do conforto das pessoas que aí residem. Este é mais um passo em frente para o aumento da qualidade de vida das pessoas que fizeram de Peso da Régua a sua casa.