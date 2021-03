José Manuel Gonçalves nomeado para o Congresso Europeu das Autoridades Locais e Regionais

José Manuel Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua, foi indicado pelo Conselho de Ministros para assumir funções como membro efetivo no Congresso das Autoridades Locais e Regionais Europeu, órgão do Conselho da Europa. A nomeação será para o mandato 2021-2025. A José Manuel Gonçalves irão juntar-se Carla Tavares, Presidente da Câmara Municipal da Amadora, Jorge Sequeira, Presidente da Câmara Municipal de São João da Madeira e Jorge Veloso, Presidente da União de Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades e Presidente do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Freguesias.

O Congresso dos Poderes Locais e Regionais é uma instituição do Conselho da Europa, onde estão representadas as autoridades locais e regionais dos 47 membros do Conselho da Europa. A instituição representa mais de 150.000 organismos de poder local e regional e, a par do Comité das Regiões da União Europeia, é a única organização internacional que representa publicamente os municípios e regiões da Europa.

O Congresso dos Poderes Locais e Regionais é constituído pela Câmara dos Poderes Locais, no âmbito da qual José Manuel Gonçalves desempenhará funções e pela Câmara das Regiões.