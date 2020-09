Peso da Régua: GNR recolhe cobra em interior de habitação

Peso da Régua | Recolha de Cobra-ferradura e libertação em meio natural

Após contactado o Centro de Recuperação de Animais Selvagens do Hospital Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro foi decidida a sua libertação, em espaço florestal afastado de edificações, no mesmo concelho.

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Peso da Régua, no dia 28 de setembro, recolheu no interior de um apartamento, sito no concelho de Peso da Régua, uma Cobra-ferradura (Hemorrhois hippocrepis) aparentemente saudável e sem quaisquer ferimentos visíveis.