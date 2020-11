Peso da Régua: gel desinfetante nas zonas de espera dos centros escolares

Em reforço de tudo o que tem sido feito, o Município do Peso da Régua colocou dispensadores de gel desinfetante, junto aos locais de espera dos Centros Escolares. “As crianças trazem consigo um sinal de futuro, um futuro onde os abraços prometidos se concretizam, as brincadeiras e os sorrisos voltam a encher as ruas e tudo volta à normalidade”, informou a Câmara Municipal, em comunicado.

Com esta medida, esperamos envolver miúdos e graúdos numa missão que é de todos e que passa pela higienização das mãos, numa luta acérrima contra a Covid-19. A isto, juntamos o distanciamento social e claro, o uso de máscara. “Estamos certos de que todos irão dar o seu contributo ativo, porque contas feitas, no final, sairemos todos a ganhar”, concluiu a autarquia.